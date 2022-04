Nächster Marquez-Sieg in Austin? "Nicht der richtige Ansatz"

Marquez hatte im Vorjahr seinen elften Sieg beim zwölften US-Start in der Königsklasse gefeiert, er gewann siebenmal in Austin, dreimal in Indianapolis und einmal in Laguna Seca. Nur 2019 war der frühere Serienweltmeister in Texas ausgeschieden. Am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/ServusTV und DAZN) kann er seine Serie ausbauen.