Moto2: Marcel Schrötter Schnellster ins Training in Portugal

„Es tut auf jeden Fall mal wieder gut, am Ende einer Session ganz oben zu stehen. Ich bin glücklich, fühle mich gut und hoffe, dass es am Samstag so weitergeht. Wir haben das unter den Bedingungen wirklich sehr gut gemacht“, sagte Schrötter, der in den USA zuletzt Vierter geworden war und sein erstes Podium seit August 2020 nur knapp verpasst hatte.