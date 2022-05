MotoGP: Bradl ersetzt Marquez in Barcelona

"Aus bekannten Gründen werde ich schon nächste Woche in Barcelona das Motorrad von Marc Marquez übernehmen", sagte Bradl. Der Spanier habe sich "nach langem Hin und Her" für eine erneute OP am rechten Arm entschieden. Er habe sich laut Bradl "nicht so am Motorrad bewegen können, wie es seinem Fahrstil entspricht".