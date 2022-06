Moto2 in Assen: Schrötter führt - und scheidet aus

Diese Serie ist nun gerissen, bis zum folgenreichen Fehler bestätigte Schrötter aber auch in Assen seine momentan starke Form. Wie schon am Sachsenring zeigte er einen hervorragenden Start, schoss gleich zu Beginn auf Position fünf vor. In den folgenden Runden kassierte er Ai Ogura (Japan) und Albert Arenas (Spanien), plötzlich lag Schrötter auf Podestkurs und hatte noch immer Geschwindigkeitsvorteile: Auch an Jake Dixon (Großbritannien) und Alonso Lopez (Spanien) ging der Oberbayer vorbei.