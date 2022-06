MotoGP: Ersatzmann Bradl am Sachsenring Letzter

Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl (Zahling) hat beim Heimrennen am Sachsenring das erhoffte Ergebnis in den Punkterängen verpasst. In der Königsklasse MotoGP wurde der Honda-Pilot bei seinem nächsten Einsatz als Ersatzmann für den Spanier Marc Marquez vor der Rekordkulisse von gut 95.000 Zuschauern als 16. Letzter. Vor drei Jahren hatte Bradl (32) beim Großen Preis von Deutschland beim bis dato letzten Start noch Rang zehn belegt.