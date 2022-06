Nachwuchs beschäftigt Bradl: "Wird eine Megaflaute geben"

„Es wird so schnell nicht mehr passieren, dass ein Deutscher im Grand Prix in der MotoGP am Start steht“, sagte der 32-Jährige dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor seinem Einsatz am Wochenende auf dem Sachsenring, „in Zukunft wird es da eine Megaflaute geben, wenn man es realistisch sieht.“