Sachsenring: Schrötter schrammt am Podium vorbei

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist beim Heimrennen auf dem Sachsenring am Podium vorbeigeschrammt. Der 29-Jährige aus Vilgertshofen belegte beim Großen Preis von Deutschland in der Moto2-Klasse bei hochsommerlichen Temperaturen den vierten Platz und wartet weiter auf sein erstes Top-3-Resultat in dieser Saison. Der Sieg ging an den überlegenen Spanier Augusto Fernandez vor seinem Landsmann Pedro Acosta und Sam Lowes (Großbritannien).