Superbike-WM: Öttl auch 2023 dabei

Motorrad-Pilot Philipp Öttl (Ainring) geht auch im kommenden Jahr in der Superbike-WM an den Start. Am Rande des Rennwochenendes im tschechischen Most gab das italienische Team Go Eleven bekannt, dass der 26-Jährige für 2023 an Bord bleiben und eine Ducati fahren wird. Am Montag beginnt eine sechswöchige Sommerpause.