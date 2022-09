MotoGP: Marquez meldet sich mit Pole Position zurück

Marquez hatte sich Anfang Juni zum vierten Mal einer Operation am rechten Oberarm und einer anschließenden Reha unterziehen müssen. Am vergangenen Wochenende war er beim Großen Preis von Aragon in Spanien nach einer Kollision mit Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) früh ausgeschieden. Der Franzose startet am Sonntag nur von Platz neun. (NEWS: Alle Infos zur MotoGP)