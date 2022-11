Supersport-WM: Schrötter beendet Debüt als Siebter

"Es hat definitiv Spaß gemacht, mit den etablierten Jungs zu kämpfen", sagte Schrötter zur Premiere, "ich bin froh, dass ich zeigen konnte, dass ich immer noch schnell bin. Ich denke, dass ich mich mit null Erfahrung an meinem ersten Rennwochenende in dieser Meisterschaft gut verkauft habe." In einer Woche wird Schrötter vor dem Beginn seiner Winterpause erneut als Gast beim Finale der australischen Superbike-Serie antreten.