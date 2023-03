Mittelhandbruch: Auch Marquez verpasst Argentinien-GP

Der achtmalige Motorrad-Weltmeister Marc Marquez hat sich beim MotoGP-Saisonauftakt in Portugal wie befürchtet einen Mittelhandbruch zugezogen und verpasst am nächsten Wochenende den Großen Preis von Argentinien. Das gab das Honda-Werksteam am Montag bekannt. Bereits an der Strecke hatte der Rennstall nach einer ersten Untersuchung im Medical Center vermutet, dass beim Spanier eine Fraktur vorliegt.