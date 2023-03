MotoGP: Schwerer Trainingssturz für Pol Espargaro

Der Saisonauftakt der Motorrad-WM in Portimao ist am Freitag von einem schweren Unfall überschattet worden.

Der Spanier Pol Espargaro (31) verlor im zweiten freien Training der MotoGP die Kontrolle über seine KTM und erlitt ein Polytrauma am Rücken im Bereich der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins. Das teilte die Rennleitung am frühen Abend mit. Espargaro gehe es „neurologisch gut“, er habe nicht das Bewusstsein verloren und befindet sich für weitere Behandlungen in einem Krankenhaus in Faro.