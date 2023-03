Rückkehrer Tulovic mit klarem Ziel: „In den Top 10 ankommen“

Für sein Comeback in der Weltmeisterschaft hat Motorrad-Pilot Lukas Tulovic (22) klare Pläne. „Das erste Ziel in diesem Jahr ist, in den Top 10 anzukommen und da fleißig Punkte zu sammeln“, sagte der Eberbacher im SID-Gespräch, „das Wichtigste wird sein, über die Saison konstant einen Fortschritt zu erzielen.“