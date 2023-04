Platz zwölf in Austin: Folger holt Punkte in der MotoGP

Jonas Folger ist bei seinem Comeback in der MotoGP auf Anhieb in die Punkte gefahren. Der 29-Jährige aus Oberbergkirchen belegte im dritten Saisonrennen in Austin Platz zwölf und bekam dafür vier WM-Zähler. Folger fuhr auf dem Circuit of The Americas im GASGAS-Team die Maschine des bei einem Trainingssturz im März in Portugal schwer verletzten Spaniers Pol Espargaro. Folgers bis dato letztes Rennen in der MotoGP lag sechs Jahre zurück.

Stefan Bradl (Zahling) war auf der Honda des gleichfalls verletzten Spaniers Marc Marquez ebenfalls stabil in den Punkten unterwegs, ehe er in der vorletzten Runde an Position elf liegend zu Fall kam und das Ziel somit nicht erreichte.

Das Rennen gewann der spanische Honda-Pilot Alex Rins vor dem Italiener Luca Marini (Ducati), Halbbruder des neunmaligen Weltmeisters Valentino Rossi, und dem Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha). Weltmeister Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) schied in der achten Runde nach einem Sturz in Führung liegend aus. In der WM-Wertung führt weiterhin der in Austin sechstplatzierte Italiener Marco Bezzecchi (Ducati) mit 50 Punkten vor Bagnaia (41) und dem Franzosen Johann Zarco (Ducati/35).

Für Lukas Tulovic steht die Motorrad-WM 2023 derweil unter keinem guten Stern. Bei seinem verspäteten Saisondebüt in Austin kam der 22-Jährige aus Eberbach im Moto2-Rennen bereits in der ersten Runde zu Fall und schied aus. Die ersten beiden Rennen des Jahres hatte der Kalex-Pilot wegen einer bei Testfahrten erlittenen Handverletzung verpasst.

Seinen zweiten Saisonsieg feierte der 18-jährige Spanier Pedro Acosta, der den bis dahin führenden Italiener Tony Arbolino in der letzten Runde noch abfing. Dritter wurde der Niederländer Bo Bendsneyder, der erstmals in seiner Karriere auf dem Podium stand und diesen Erfolg unter Tränen seinem am Freitag verstorbenen Großvater widmete.

In der WM-Wertung behauptete Arbolino mit nunmehr 61 Punkten die Führung vor Acosta (54) und dem Spanier Aron Canet (41).