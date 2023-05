MotoGP: Marquez bei Comeback Fünfter - Folger gestürzt

Im Sprintrennen zum großen Preis von Frankreich in Le Mans erreichte der spanische Motorradpilot Platz fünf. Wegen eines Mittelhandbruchs, erlitten beim WM-Auftakt in Portugal, hatte Marquez zuletzt die Stationen in Termas de Rio Hondo/Argentinien, Austin/USA und Jerez/Spanien verpasst.