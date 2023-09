MotoGP: Heißer WM-Fight! Martin gewinnt Sprint & holt Japan-Pole - Bradl Letzter

Der Titelkampf in der Motorrad-Königsklasse MotoGP spitzt sich weiter zu.

Im japanischen Motegi brachte sich der Spanier Jorge Martin mit einem perfekten Samstag in Stellung: Der Ducati-Pilot gewann den Sprint und sicherte sich zudem die Pole-Position für den Grand Prix am Sonntag - in der WM-Wertung beträgt der Rückstand auf Weltmeister und Spitzenreiter Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) nur noch acht Punkte.