MotoGP: Zarco siegt in Australien - Bagnaia baut Führung aus

Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) hat in der MotoGP seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Der Italiener fuhr am Samstag beim Grand Prix der Motorrad-Königsklasse in Australien im Hauptrennen hinter dem Franzosen Johann Zarco auf Rang zwei. Bagnaia liegt vier Rennen vor Schluss nun 27 Punkte vor Verfolger Jorge Martin (Spanien).