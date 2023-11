MotoGP: Rossi-Halbbruder Marini wird Marquez-Nachfolger bei Honda

MotoGP-Pilot Luca Marini, Halbbruder der italienischen Motorrad-Legende Valentino Rossi, übernimmt beim Honda-Werksteam zur neuen Saison wie erwartet den Platz des früheren Serienweltmeisters Marc Marquez. Dieser war frei geworden, weil der Spanier die Japaner nach elf Jahren und sechs gemeinsamen Titeln in der Königsklasse verlässt.

Rein sportlich ist der Wechsel für Marini, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, ein Rückschritt. Honda wurde in der Konstrukteurswertung der am Sonntag zu Ende gegangenen Saison Letzter. Ducati dominierte und stellte in Francesco Bagnaia (Italien) wie im Vorjahr den Weltmeister.