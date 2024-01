Motorrad-WM: Argentinien-GP gestrichen

Der Große Motorrad-Preis von Argentinien kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Das für Anfang April (5. bis 7.) geplante Event in Termas de Rio Hondo wird ersatzlos gestrichen, damit finden in der neuen Saison 21 statt 22 Läufe statt. Das gaben der Motorrad-Weltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und der WM-Vermarkter Dorna am Mittwoch bekannt.