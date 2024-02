Gresini Racing: Die neue Zusammenarbeit mit MotoGP-Star Marc Márquez

Frankie Carchedi steht vor der größten beruflichen Herausforderung seiner Karriere. Er weiß, was es bedeutet, Weltmeister zu sein, denn er hat dies mit Joan Mir und Suzuki im Jahr 2020 erreicht. Aber mit Marc Márquez zu arbeiten, ist ein Privileg, das nur wenige haben. Tatsächlich hat der Spanier in seinen elf Jahren bei Honda eng mit Santi Hernández, seinem vertrauten technischen Leiter, zusammengearbeitet, der nun zurückbleibt.

Mit dem Wechsel zu Gresin Racing und dem Fahren einer Ducati musste der achtmalige Weltmeister sich von seinem Team verabschieden, da er sie nicht mitnehmen konnte. Dies war anders, als er in die Königsklasse mit Honda aufstieg. Die Japaner werden seine zweite Familie bleiben, und Marc wird in der italienischen Box ein neues Team suchen, mit dem er bereits begonnen hat zu arbeiten. Und Frankie wird sein neuer technischer Leiter sein.

Positive Verbindung und Anpassungsprozess

Trotz der anhaltenden Erwartungen um ihn herum (und dem Druck, den das Team bereits vom ersten Moment an spürt), bittet Carchedi um Geduld. In einem Gespräch mit dem Portal Crash.net warnt der britische Ingenieur, dass es Márquez "etwas Zeit kosten wird", sich an diesen neuen Fahrstil anzupassen, der die Ducati erfordert. Deshalb geht er "sehr vorsichtig" vor, angesichts dessen, wo er herkommt. Obwohl die körperlichen Probleme hinter ihm zu liegen scheinen, vergessen Körper und Geist nicht die schlimmsten Jahre seines Lebens.

Erste Eindrücke und die berühmte Lächeln

Marc's erste Eindrücke von seinem neuen Motorrad waren "sofort ziemlich gut" oder, wie der Fahrer selbst in einem anderen Interview zugab, "Liebe auf den ersten Blick". Aber Carchedi stellt klar, dass das berühmte Lächeln, das Márquez bei seinem ersten Ausflug mit der Ducati bei den Tests in Valencia entkam, "ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen wurde".

"Ich denke, es war nur wegen all dem Druck davor. Zum ersten Mal fuhr er etwas völlig anderes. Du hast keine Ahnung, wie er reagieren wird, und dann ist es wie... 'Atme durch. Es ist okay. Es ist ein Motorrad'", erklärt der technische Leiter des Spaniers.

Die Anpassungszeit und die Zukunft

Carchedi besteht darauf, dass die Anpassungszeiten eingehalten werden müssen, um einen viel wettbewerbsfähigeren Marc zu sehen, sogar wenn das Renntempo bereits bei den Tests in Sepang ziemlich gut war. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir im Laufe des Jahres besser werden", sagt Carchedi und fügt hinzu, dass es eine Frage der "ersten drei oder vier Rennen, wie hoch das Niveau am Anfang ist und wie viel du weiter aufbauen musst" sein wird, um zu verstehen, "welche Art von Jahr wir in Bezug auf die Ergebnisse machen können".