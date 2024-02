Johann Zarco bei LCR Honda: Neues Kapitel und Nostalgie-Design für das Team

Historische Farben und neue Hoffnungen

Zarco: Bereit, seine Erfahrung einzubringen

„Ich hoffe, ich kann meine Erfahrung mit anderen Herstellern einbringen. Ich komme in einer schwierigen Zeit für Honda, aber ich glaube, sie machen die richtigen Schritte, um aus dieser Situation herauszukommen“, sagte der Franzose während der Präsentation, mit der Absicht, all sein Wissen aus seinen Jahren in der MotoGP einzubringen, um die Situation der Japaner im Feld zu verbessern. Bisher waren die Gefühle positiv mit einem Motorrad, an dem sie bereits „viele Veränderungen vorgenommen haben“.