Letzter Test vor MotoGP 2024: Márquez, Teamwechsel und Rookie Acosta im Fokus

Die MotoGP Saison 2024 steht kurz bevor, doch es bleibt noch Zeit für einen letzten Vorsaisontest, um die Waffen für den Wettkampf, der am Wochenende vom 8. bis 10. März beginnt, endgültig zu schärfen. Der Start in die neue Saison und der zweitägige Test, der heute beginnt, findet in Katar statt. Die Vorbereitung besteht aus zwei siebenstündigen Tagen, die von 12:00 bis 19:00 Uhr Ortszeit stattfinden.

Márquez im Fokus

Wie bereits beim Test in Sepang, steht Márquez erneut im Rampenlicht. Dies ist seine letzte Probe mit der Ducati des Gresini Racing Teams vor den Rennen. Seine Referenzzeit ist die, die ihn im letzten Jahr auf den siebten Platz der Startaufstellung brachte. Seine 1:52.103 war 0.341 Sekunden hinter der Pole-Position von Luca Marini, am Vorabend des ersten Weltmeistertitels von Fabio Di Giannantonio, was damals völlig unerwartet war.

Veränderungen in den Teams

Diese Leistung verschaffte Di Giannantonio in letzter Minute einen Platz in der Startaufstellung dieses Jahres im Pertamina Enduro VR46, als Ersatz für Marini, der wiederum Márquez im Repsol Honda Team ablöst. Der achtmalige Weltmeister verließ den vorherigen Test mit sehr guten Gefühlen, weit über sein gutes Ergebnis hinaus, er war sechster und lag eine halbe Sekunde hinter dem Führenden.

Die Herausforderung für Márquez

Marc Márquez muss sich einer starken Konkurrenz stellen, zunächst in seinem eigenen Team, denn sein Bruder Álex lag in Sepang vor ihm (er wurde Vierter), und vor allem innerhalb seiner Marke, denn Ducati gilt erneut als das Motorrad, das es zu schlagen gilt. In Malaysia belegten sie die ersten vier Plätze mit Bagnaia, Martín, Bastianini und dem erwähnten Álex.

Die weiteren Konkurrenten

Der fünfte war Aleix, der die neue Aprilia deutlich mehr mochte als Maverick, und sechster war Marc, mit Di Giannantonios Ducati auf dem achten Platz. Neben der Noale-Maschine schafften es drei weitere Motorräder unter die Top Ten, die KTM von Binder (7.) und Acosta (9.) und die Honda von Mir (10.).

Der Rookie Acosta

Der Test in Katar wird auch sehr interessant sein, um die Entwicklung des Neulings Acosta zu beobachten. In Malaysia lief es hervorragend für ihn, obwohl er dort den Vorteil hatte, drei Trainingstage mehr als die meisten seiner Konkurrenten zu haben. Auf dieser Strecke stand er bei seinem ersten GP auf dem Podium und gewann bei seinem zweiten Auftritt, so dass man nie etwas Gutes von Acosta in Katar ausschließen sollte.

