MotoGP: Repsol Honda mit neuer RC213V und großer Hoffnung

Die Zeiten ändern sich für das Repsol Honda Team, nicht nur aufgrund des Verlustes von Marc Márquez, der nach elf Saisons und sechs Titeln das Team verlassen hat. Die Ankunft der neuen RC213V, die besser zu sein scheint als ihr Vorgänger, hat den Optimismus im Team geweckt. Joan Mir, der bereits angedeutet hat, dass „das Licht am Ende des Tunnels“ mit dem neuen Motorrad sichtbar wird, und Luca Marini, Márquez‘ Nachfolger, der ebenfalls „Geschichte bei Honda schreiben“ will, sind gespannt auf die bevorstehenden Tests in Katar.

Verbesserungen in Sicht: Die neue RC213V

In einem Interview mit AS bestätigt Alberto Puig, der Teamchef von Repsol Honda, das positive Gefühl im Team. "Was wichtig ist, ist, dass das Motorrad funktioniert und dass seine Leistung besser ist als die des Vorjahresmotorrads", betont Puig. Die neue Honda hat abgenommen und verfügt über mehr Motorleistung. "Eine leichtere Maschine ist grundsätzlich eine bessere Maschine. Sie kann besser bremsen, beschleunigt schneller und ist leichter in den Richtungswechseln zu bewegen", erklärt Puig.