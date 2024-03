Ära-Ende: Marc Márquez verlässt Honda - Neustart mit Gresini Racing und Ducati

Auch die besten Geschichten haben ein Ende - und es muss nicht immer ein glückliches sein. Erst vor wenigen Monaten gaben Marc Márquez und Honda bekannt, dass sich ihre Wege am Ende des Jahres trennen werden. Damit geht eine Beziehung zu Ende, die über ein Jahrzehnt andauerte und ewig zu dauern schien. Doch ein Unfall im Juli 2020 änderte alle Pläne, von denen sie geträumt hatten.

Gerade als Márquez und Honda einen beispiellosen Vertrag über vier Jahre abgeschlossen hatten, der in die Geschichte der MotoGP einging, fing die Pechsträhne des Spaniers an. Nun wurde der Vertrag nach drei Jahren des Leidens ein Jahr früher als erwartet aufgelöst. Ein gebrochener Arm, vier Operationen, die Rückkehr der Doppeltsicht (Diplopie) und ein Motorrad, das stagnierte, weit entfernt von der Leistung, die man von einer historischen Marke erwartet, verhinderte, dass Márquez um den Weltmeistertitel kämpfen konnte

Ein bitteres Ende und ein neuer Anfang

Die mangelnde Resonanz führte zum denkbar schlechtesten Ende. Nach elf Jahren im Repsol-Honda-Team wird Marc Márquez an diesem Wochenende beim Großen Preis von Katar (10. März) sein Debüt in den neuen Farben mit Gresini Racing und Ducati feiern. Er wird seinen charakteristischen Stil, der ihn bei Honda so sehr geprägt hat, ablegen müssen, um mit einer völlig entgegengesetzten Maschine wieder um Siege kämpfen zu können.