Dani Pedrosa kehrt als Wildcard-Fahrer zum Großen Preis von Spanien zurück

Jorge Lorenzo named MotoGP Legend. The five-time World Champion is inducted into the Hall of Fame at Jerez Angel Nieto Circuit, Jerez, Cadiz, April 30, 2022. L-R: Takaaki Nakagami, Dani Pedrosa, Jack Miller, Max Biaggi, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Carmelo Ezpeleta, Lorenzo, Lorenzo's mother Maria, Pedro Acosta, Alex Rins, Marc Marquez, Tony Arbolino.

