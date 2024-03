Ducati triumphiert in Katar: Bagnaia siegt, Márquez beeindruckt im Debüt

Tardozzi begrüßte AS mit einer herzlichen Umarmung und einem breiten Lächeln und sagte: "Das Leben ist schön, wenn man gewinnt. Pecco war beeindruckend. Am Samstag litt er unter Vibrationen, die durch das Fahren im Windschatten verursacht wurden. Das ist ein Problem, weil sich dadurch die Temperatur des Vorderreifens erhöht. Es ist wichtig, nach vorne zu kommen, und am Samstagabend sagte er uns, er würde als Führender starten und wegfahren, was er auch tat.