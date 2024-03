Marc Márquez: Mit neuem Optimismus in die MotoGP-Saison 2024 trotz Herausforderungen

Nach dem Rennen in Katar am vergangenen Sonntag war das Lächeln von Marc Márquez bei seiner Ankunft in der Gresini-Garage ein Zeichen dafür, wie sehr er die MotoGP wieder genießt. Der Spanier hatte diese Gefühle nicht mehr, seit er sich vor vier Jahren in Jerez den Arm gebrochen hatte und es scheint, dass er mit einem Wechsel, der bisher seine Erwartungen erfüllt hat, richtig lag.

Márquez, der achtfache Champion am Lenker der Ducati, wollte sich wieder konkurrenzfähig fühlen. Er versuchte, "immer das Podium in Sichtweite zu haben, denn ich hatte die Pace", und obwohl ihn der Reifenverschleiß unerwartet hart traf, vor allem beim Hinterreifen, erfüllt ihn sein vierter Platz in Losail bei acht bisherigen Platzierungen in dieser Saison mit Optimismus.

Die Herausforderungen und Chancen der neuen Saison

Bevor er in den neuen Gresini-Farben antrat, stellte Márquez klar, dass Katar nie die beste Bühne für ihn war. Sein einziger Sieg auf dieser Strecke in der Königsklasse stammt aus dem Jahr 2014, obwohl er die Klasse mehrere Jahre lang mit Honda dominierte. Aber wenn man diese Saison und seinen vierten Platz am vergangenen Wochenende mit einbezieht, ist er gerade einmal neunmal unter den ersten Vier gelandet. Und zufälligerweise wurde er die letzten acht Mal Meister. Wird dieses neunte Mal die Ausnahme und nicht die Regel sein?

In seinem Interview mit DAZN am Ende des Rennens deutete er an, dass er nicht die Absicht hat, die Ausnahme zu sein: "In den letzten Runden habe ich beschlossen, anzugreifen, aber als ich Martín erreichte, hatte ich nichts mehr. Da habe ich angefangen, ein bisschen zu rechnen und es war ein zu großes Risiko für drei weitere Punkte."

Marc Márquez: Ein Champion mit klaren Zielen

Márquez hatte den Wunsch nach einem Podium, aber er gab ihn auf, weil er bereits angefangen hatte zu rechnen. Und das bedeutet nur eines: Trotz seiner vorsichtigen Äußerungen ist der Titel definitiv eine Option in seinem Kopf. "Ich habe immer gesagt, dass ich versuchen werde, regelmäßig unter den ersten Fünf zu sein. Wenn man um etwas mehr kämpfen will, muss man Rennen gewinnen und auf dem Podium stehen, aber man weiß nie", betonte der Spanier.

Doch trotz der positiven Aussichten gibt es noch einiges zu tun. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte Marc "ein Wochenende ohne Stürze, stabil und konstant" wie in Katar. Das bedeutet aber nicht, dass das Rennen ohne Probleme verlief.

Márquez' Rennanzug öffnete sich, zum Glück ging der Reißverschluss nicht unterhalb der Brust auf. Und das bedeutet nicht, dass alle Wochenenden genauso sauber sein werden. Wird es Stürze geben? Marc hat keinen Zweifel: "Ja". Aber die Wahrheit ist, dass sie nicht so unvorhersehbar sein werden wie die, die er mit Honda erlebt hat.

Die Fortschritte mit der Ducati sind bemerkenswert, denn die beste japanische Maschine (Zarco, 12.) überquerte die Ziellinie mehr als 15 Sekunden nach dem neuen Gresini-Fahrer. Was noch zu tun bleibt, sind kleine Anpassungen, die man nach dem Rennen in Losail bereits zur Kenntnis genommen hat.

Márquez' Ziel ist es, dass "die Lernphasen so schnell wie möglich verlaufen". Der Spanier ist noch nicht ganz vertraut mit der Desmosedici und nach dem ersten Rennen sind die Verbesserungspunkte ziemlich klar. "Was fehlt, ist ein besseres Management der schnellen Kurven und ein besseres Handling des Vorderreifens", gab Marc offen zu.