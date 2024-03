Marc Márquez: Stürze und Lektionen in turbulenter MotoGP-Saisonauftakt mit Ducati

Der Saisonauftakt in der MotoGP brachte eine ungewöhnliche Schlagzeile von Marc Márquez mit sich. "Es ist lange her, dass ich ein Wochenende ohne Stürze, stabil und konstant hatte", betonte der Gresini-Pilot, als er Bilanz über sein Debüt mit Ducati zog. Besonders auffällig war die Abwesenheit von Stürzen für einen Fahrer, der in den letzten Jahren oft die Rangliste der Stürze anführte und sogar alle Rekorde brach; denn 2023 beendete der achtmalige Champion das Jahr mit 29 Stürzen. Damals spiegelten diese Zahlen den ständigen Versuch wider, die Wettbewerbsfähigkeit mit Honda wiederzufinden.

Márquez findet seine Grenzen mit Ducati

Obwohl die Desmosedici bei der ersten Begegnung immer intakt in die Box kam, hat der Spanier seine Grenzen wieder gefunden, sobald er sich wettbewerbsfähig fühlte. Vom Start mit null Stürzen bis zum Sammeln von vier Stürzen in nur einem Grand Prix - das ist der Unterschied für Marc. Tatsächlich katapultieren ihn die vier Stürze während des GP von Portugal wieder an die Spitze einer Rangliste, die er nie gerne anführte, in der er jedoch immer eine gewisse Rolle spielte. Die drei Tage Action in Portimao sorgten dafür, dass Márquez zu Beginn der Saison wieder der Fahrer ist, der am häufigsten gestürzt ist.

Die erste offizielle Ducati-Sturz

Der erste offizielle Sturz mit der Ducati ereignete sich während des Freitagstrainings, doch die guten Gefühle des achtmaligen Champions mit der Desmosedici sorgten dafür, dass dieser Ausrutscher ihm nicht zum Verhängnis wurde. Aber was war der Grund für Marcs ersten Sturz? "Einfach mein Instinkt", gab der Spanier zu, bevor er ins Detail ging: "Es war der Instinkt, den ich mit der Honda hatte, als sie beim Bremsen rutschte. Ich bin schnell zur Spitze gerutscht und habe es geschafft, das Motorrad mit einem neuen Reifen zu stoppen. Ich habe versucht, es mit der Ducati zu stoppen, aber die Stärken dieses Motorrads sind andere und ich muss sie verstehen."

Márquez lernt aus seinen Fehlern

Márquez gesteht seinen Fehler, zieht aber gleichzeitig eine wertvolle Lektion daraus, die ihm im Sprint half und ihm den zweiten Platz sicherte. Denn in Kurve fünf, zu Beginn des kurzen Rennens, kamen Vibrationen und die Lösung bestand darin, die Linie zu öffnen und das Motorrad aufzurichten, bevor die Neigung zu groß wurde.

Auch in einem weiteren entscheidenden Moment, einer Q2, in der er ein Jahr zuvor seine letzte Pole Position in der MotoGP erreichte, kam der zweite Sturz. Aber es war einfach "aus Mangel an Wissen, nicht weil ich zu schnell fuhr". Der Sturz, den er mit der gerade begonnenen Zeitnahme erlitt, resultierte in einem achten Startplatz, der seine Chancen im Rennen von Anfang an einschränkte, und Marc war sich dessen immer bewusst.

Ein unerwarteter Fehler

Trotzdem war der Spanier "aufgeheizt" und überzeugt, dass er wieder eine MotoGP-Startaufstellung anführen konnte, vergaß dabei aber, dass er nicht mehr das gewohnte Motorrad in den Händen hielt: "Ich habe das 'rear device' (Hinterteil) etwas früher eingeschaltet, das sich in der letzten Kurve aktiviert und es hat mich abgeworfen, bevor ich eintrat, deshalb bin ich vorne gefallen".

Am Sonntagmorgen führte Márquez (zusammen mit Binder und Miller) die Sturzrangliste mit einem dritten Sturz an, der während des Warm-ups passierte. Es war der erste "echte Sturz, weil ich zu früh zu hart gedrückt habe", aber zu seinen Gunsten behielt der Spanier alle Chancen, weiter Punkte zu sammeln, die im Rennen verteilt wurden.