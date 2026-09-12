Márquez triumphiert in Misano

Marc Márquez holt im WM-Klassement weiter auf. Am Sonntag könnte er seinen führenden Landsmann Jorge Martín bereits überholen.

Titelverteidiger Marc Márquez hat den Abstand zum WM-Führenden Jorge Martín in der MotoGP weiter verkürzt. Beim Sprint des Grand Prix von San Marino in Misano Adriatico/Italien gewann der Ducati-Pilot am Samstag vor Marco Bezzecchi und Martín auf ihren Aprilia-Maschinen.

Der Spanier Márquez, der um seinen achten Titel in der Königsklasse fährt, liegt mit 249 Punkten weiter hinter seinem Landsmann Martín (263) und vor dem Italiener Bezzecchi (241).

Zweiter Doppelsieg für Márquez?

Márquez hatte zuletzt bei seinem Heimrennen in Alcañiz einen Doppelsieg gefeiert. Den könnte er am Sonntag wiederholen. Hinter Polesetter Bezzecchi geht Márquez auf Position zwei ins Rennen (14.00 Uhr). Martín startet von Platz fünf, ein Führungswechsel in der Gesamtwertung ist möglich.

Der Große Preis von San Marino ist der 14. Lauf der Motorrad-Königsklasse in dieser Saison. Weiter geht es am kommenden Wochenende in Österreich. Insgesamt stehen 22 Rennwochenenden auf dem Programm, das Saisonfinale steigt Ende November in Valencia.