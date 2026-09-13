Márquez übernimmt WM-Führung

Beim Grand Prix von San Marino ist der Spanier nicht zu schlagen. Der nächste WM-Titel rückt näher.

Titelverteidiger Marc Márquez hat mit seinem nächsten Doppelsieg die Führung in der MotoGP-Weltmeisterschaft übernommen. Der Ducati-Pilot gewann beim Grand Prix von San Marino nach dem Sprint auch das Hauptrennen am Sonntag und verdrängte seinen punktgleichen spanischen Landsmann Jorge Martín (Aprilia) aufgrund der besseren Einzelergebnisse von der Spitze des Gesamtklassements.

Polesetter Marco Bezzecchi (Aprilia), im Sprint am Samstag auf Rang zwei, hatte am Sonntag in der ersten Runde zu viel riskiert und flog bei seinem Heimspiel ab. Seine Chancen auf die Weltmeisterschaft sanken durch die Nullrunde. Für die heimischen Fans an der Strecke im italienischen Misano Adriatico war es ein Rennen zum Vergessen: Auch der zweimalige Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) verabschiedete sich nach einem Sturz früh.

Márquez siegt vor Bruder

Marc Márquez, der zuletzt auch bei seinem Heim-Grand-Prix im spanischen Alcañiz sowie im Juli am Sachsenring Doppelsiege gefeiert hatte, schüttelte dagegen Martín ab und sicherte sich den Sieg vor seinem Bruder Álex Márquez (Ducati). Martín kam nur auf Rang fünf und büßte seine Spitzenposition vor dem nächsten Rennwochenende im österreichischen Spielberg ein.

Der Grand Prix von San Marino war der 14. Lauf der Motorrad-Königsklasse in dieser Saison. Insgesamt stehen 22 Rennwochenenden auf dem Programm, das Saisonfinale steigt Ende November in Valencia.