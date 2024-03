Marc Márquez: Veränderter Fahrstil und Top-Platzierung in MotoGP-Saison 2024

MotoGP: Márquez übertrifft Ziele

Marc Márquez übertrifft in der MotoGP-Saison 2024 mit dem Gresini-Team seine Ziele und belegt den vierten Platz in Katar. Jorge Lorenzo sieht in ihm einen veränderten Fahrer und hält ihn für einen Titelanwärter, warnt jedoch vor voreiligen Schlüssen. Márquez' zukünftige Entscheidungen bleiben offen.

