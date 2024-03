Marc Márquez wechselt zu Gresini Racing und Audi Sport: Neue Gesichter und PS-starke Autos für die Márquez-Brüder

Das neue Jahr hat für Marc Márquez viele Veränderungen gebracht - und diese beschränken sich nicht auf die Rennstrecke. Sein Wechsel zu Gresini Racing und seine Rolle am Steuer einer Ducati in der MotoGP haben den Spanier in die Umlaufbahn von Audi Sport gebracht. Dies ist dank der Vereinbarung möglich, die der deutsche Hersteller als Partner des offiziellen Teams von Borgo Panigale in der Königsklasse im Jahr 2023 geschlossen hat.