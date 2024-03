MotoGP 2024: Altbekannte Sieger und neue Hoffnungsträger sorgen für Spannung

Neue Hoffnungsträger in der MotoGP

In der MotoGP-Weltmeisterschaft 2024 dominieren Martín und Bagnaia, während Brad Binder aufsteigt und Marc Márquez näher an die Spitze rückt. Pedro Acosta beeindruckt in seinem Debüt trotz Rückschlägen. Die Saison verspricht Spannung und Überraschungen.