MotoGP: Martin feiert ersten Sieg - Champion Bagnaia Vierter

Martin war schon von der Pole ins Rennen gegangen und holte nach elf Runden einen Start-Ziel-Sieg. Alles glatt lief allerdings nicht. "Es war schnell, heute war ich in vielen Kurven wirklich kurz davor zu stürzen", sagte er nach dem Rennen - bis zum Grand Prix am Sonntag (18 Uhr/Sky) müsse sein Pramac-Team aber noch etwas an seiner Maschine arbeiten. Auch dann wird er von der Pole starten.