MotoGP-Regeländerung: Neue Strafen für zu niedrigen Reifendruck und veränderte Mindestgrenzen

Eine wichtige Änderung im MotoGP-Reglement betrifft den minimalen Reifendruck, ein Faktor, der in der letzten Saison stark ins Gewicht fiel. Anstelle der bisherigen Verwarnungen werden nun direkt Strafen ausgesprochen: 16 Sekunden in konventionellen Rennen und 8 Sekunden in Sprintrennen.