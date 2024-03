Pedro Acosta: Aufstrebender Star in der MotoGP trotz Anfängerfehler

Free practice before MotoGP Grand Prix of Qatar at Losail International Circuit, Qatar, March 08, 2024 In picture: MotoGP™ Pedro Acosta Entrenamientos libres previos al Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Losail, Qatar 08 de Marzo de 2024 POOL MotoGP.com Cordon Press Images will be for editorial use only. Mandatory credit: MotoGP.com Cordon Press PUBLICATIONxNOTxINxFRAxESP

© IMAGO/CordonPress