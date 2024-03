Spektakulärer Sturz bei MotoGP Portugal: Ducati analysiert verpasste Chancen und feiert Erfolge

Der Große Preis von Portugal hinterließ eines der prägendsten Bilder des bisherigen MotoGP-Jahres: die Stürze in der fünften Kurve von Francesco Bagnaia und Marc Márquez. Es handelte sich um einen Rennunfall, so die Rennleitung. Luigi Dall‘Igna, Rennleiter von Ducati Corse, stimmt dieser Einschätzung zu.

Dall'Igna bedauert verpasste Punktechancen

In seiner üblichen Analyse nach jedem Grand Prix bedauert Dall‘Igna den Vorfall: „Der Zwischenfall zwischen Pecco und Marc, der beiden die Möglichkeit nahm, wichtige Punkte für die Meisterschaft zu sammeln, war sehr bedauerlich. Sie konnten in einem komplexen Rennen nicht um den Sieg kämpfen. Ehrlich gesagt wäre jeder weitere Kommentar völlig überflüssig. Wir können sagen, dass wir immer die Hauptdarsteller sind... in jeder Hinsicht: positiv, aber dieses Wochenende auch mit einem negativen Aspekt, in einem Rennen, das alle Emotionen in den letzten beiden Runden konzentrierte.“