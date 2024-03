Top-Fahrer dominieren erstes MotoGP-Training: Valera als Mister Bonus gefeiert

32 SAVADORI Lorenzo (ita), Aprilia Racing Team Gresini, Aprilia RS-GP 2024, action training during the Moto GP tests at Sepang, Malaysia, from February 1 to 3rd 2024 - MOTO - MOTO GP - TESTS SEPANG 02 2024 DPPI Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL _LGZ7746

© IMAGO/PanoramiC