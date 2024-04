Aleix Espargaró: Glücklich trotz Rücktrittsgerüchten und starker Leistung bei GP von Las Américas

Espargaró: "Ich bin der König von Aprilia"

Auf die Frage von AS, ob er sich im Vergleich zum Vortag besser fühle, antwortete Espargaró gelassen: „Nein, nein, im ersten Quartal 2024 kann ich dir sagen, dass ich nie glücklicher in meinem Leben war, nie. Ich bin ruhiger, gelassener, überhaupt nicht besorgt. Am Ende muss man mit sich selbst im Reinen sein. Ich habe erkannt, dass ich zu Hause ein unglaublich glücklicher Mensch bin, und das schätze ich sehr. Also, ich weiß nicht, wenn es hier endet, werde ich auch zu Hause glücklich sein, und wenn ich hier schnell bin, werde ich weitermachen. Ich bin sehr zufrieden mit Aprilia, mit Romano (Albesiano), mit Massimo (Rivola). Ich bin der König von Aprilia und ich weiß, dass ich, wenn ich bei Aprilia bleiben möchte, auch bei Aprilia bleiben kann. Also geht es darum, ruhig zu sein und zu genießen.“