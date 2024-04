Bradl verpasst in Jerez die Punkte - Bagnaia siegt

Wildcard-Starter Stefan Bradl hat bei seinem Saisondebüt in der MotoGP die Punkte knapp verpasst. Der frühere Moto2-Champion aus Zahling kam beim Sieg des zweimaligen Weltmeisters und Titelverteidigers Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) im spanischen Jerez auf Platz 16. Immerhin erreichte der 34-Jährige auf seiner Honda das Ziel. Am Tag zuvor im Sprint war Bradl nach einem Sturz ausgeschieden.

Bradl hatte zuvor angekündigt, "nicht auf das Ergebnis" schauen zu wollen, "die Entwicklungsarbeit steht im Vordergrund". Er ist in diesem Jahr bislang der einzige Deutsche, der in der Motorrad-WM fährt - einen Fixstarter gibt es nicht. Highlight seiner Saison wird die Teilnahme am Heim-GP auf dem Sachsenring (5. bis 7. Juli), auch für das Rennwochenende in Deutschland bekommt Bradl eine Wildcard.