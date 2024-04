Ex-MotoGP-Star Dovizioso mit heftigem Motocross-Unfall!

Der ehemalige MotoGP-Pilot Andrea Dovizioso hat einen schweren Unfall erlitten. Der Italiener stürzte am Dienstagmorgen während eines Motocross-Trainings auf der Strecke in Terranuova Bracciolini, Il Tasso. Laut italienischen Medienberichten musste Dovizioso aufgrund eines starken Kopfstoßes, der ein Schädel-Hirn-Trauma verursachte, dringend per Hubschrauber ins Careggi-Krankenhaus in Florenz gebracht werden. Trotz der Schwere des Unfalls ist das Leben des Fahrers nicht in Gefahr.