Honda kämpft mit anhaltenden Leistungsproblemen: Zarco erneut durch technische Fehler gestoppt

05 ZARCO Johann (fra), LCR Honda Castrol, Honda RC213V, action during the 2024 MotoGP Red Bull Grand Prix of The Americas on Circuit Of The Americas from April 12 to 14, 2024 in Austin, United States - MOTO - MOTO GP - USA GRAND PRIX 2024 DPPI Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL 2024 03 GP USA 93981

© IMAGO/PanoramiC