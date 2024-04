Liberty Media übernimmt MotoGP: Expansion im Motorsport durch 4,2 Milliarden Euro Deal

Transaktionsdetails und zukünftige Pläne

„Mit dieser neuen Vereinbarung bleibt Dorna Sports S.L., der exklusive Inhaber der kommerziellen und Fernsehrechte der MotoGP, ein unabhängiges Unternehmen, das Liberty Medias Formula One Group zugeordnet ist“, heißt es in der Mitteilung. Carmelo Ezpeleta, der seit 1994 CEO ist, wird seine Position behalten und das Geschäft mit seinem Managementteam weiterführen. Das Unternehmen wird weiterhin seinen Hauptsitz in Madrid haben.