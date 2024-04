Maverick Viñales tritt in Fußstapfen der MotoGP-Legenden mit Sieg auf Aprilia

Der berühmte Randy Mamola, einer der wenigen Fahrer, die in der 75-jährigen Geschichte der Königsklasse mit drei verschiedenen Marken (5 Siege mit Suzuki, 4 mit Honda und 4 mit Yamaha) gewinnen konnten, war Zeuge, wie Maverick Viñales mit seinem Sieg beim GP von Las Américas auf einer Aprilia in diese elitäre Gruppe eintrat. Zu dieser Gruppe gehören auch Mike Hailwood, Eddie Lawson und Loris Capirossi.

Viñales' beeindruckender Karriereweg

Viñales, liebevoll „Mack“ genannt, errang seinen ersten Sieg mit Suzuki, gefolgt von acht Siegen mit Yamaha und nun seinem ersten mit Aprilia. Mamola, immer gut gelaunt, freute sich für den Spanier und sprach mit AS über dessen Erfolg. „Es ist merkwürdig, denn wenn du so etwas als aktiver Fahrer tust, bemerkst du nicht die Bedeutung, die es hat. Aber später, wenn du auf die Geschichte schaust und siehst, dass nur fünf Fahrer dies erreicht haben und du einer von ihnen bist, ist es etwas Besonderes, denn eine Fahrerkarriere ist nicht sehr lang“, beginnt Mamola, eine MotoGP-Legende.

Die Bedeutung des Erfolgs in der modernen Ära

Auf die Frage, warum dieser Erfolg in der modernen Ära besonders ist, antwortet Mamola: "Weil die Technologie viel besser ist. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Zeitpunkt, als Maverick in der MotoGP anfing, und jetzt. Als er mit Aprilia in die Weltmeisterschaft eintrat, war es sehr unwahrscheinlich, dass er gewinnen würde. Aber nach sechs Jahren Entwicklung hat er ein Motorrad für sich geschaffen."

Mamolas besondere Siege

Als Mamola gefragt wurde, welcher Sieg für ihn der besonderste war, zögerte er nicht: "Alles ist jetzt völlig anders. In meinem ersten Grand Prix hatte ich einen großen Kampf mit Graziano Rossi, Kenny Roberts und Marco Luchinelli. Und ich gewann meinen ersten GP in Zolder, auf einer Strecke, auf der ich noch nie gefahren war und in einer Zeit, in der es keine Videospiele gab, um die Strecken zu lernen. Das war für mich sehr aufregend."