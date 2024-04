MotoGP: Bagnaia enttäuscht im Sprint - Vinales gewinnt

Bagnaia: Nächster Dämpfer für den Weltmeister

Martin baute vor dem Hauptrennen auf dem Circuit of the Americas am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) damit seine Führung im WM-Klassement aus. Mit nun 67 Punkten liegt er vor Ducati-Pilot Enea Bastianini (Italien/43) und KTM-Fahrer Brad Binder (Südafrika/42). Bagnaia (39) ist mit bereits 28 Punkten Rückstand Vierter. Den Saisonauftakt in Katar hatte er noch gewonnen, in Portugal schied er dann nach einer Kollision aus.