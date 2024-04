MotoGP: Bradl in verrücktem Sprintrennen ausgeschieden

Wildcard-Starter Stefan Bradl ist bei seinem Saisondebüt in der MotoGP ausgeschieden. Im wilden Sprintrennen in Jerez de la Frontera gehörte der Zahlinger auf seiner Honda ebenso wie der zweimalige Weltmeister und Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) zu den insgesamt 15 Sturzopfern. Neun Fahrer kamen nicht ins Ziel.

Der Sieg nach zwölf Runden ging an den Spanier Jorge Martin (Ducati), der seine WM-Führung auf 29 Punkte ausbaute. Zweiter im Sprintrennen wie auch in der Meisterschaft ist der spanische Rookie Pedro Acosta (KTM). Rang drei am Samstag ging an Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha), der von Rang 23 gestartet war und ein großer Profiteur des turbulenten Rennverlaufs war. So stürzte etwa auch der frühere Serien-Champion Marc Marquez (Spanien/Ducati) spät in Führung liegend, konnte aber weiterfahren und wurde Siebter.