MotoGP: Quartararo verlängert bei Yamaha

Der französische MotoGP-Star Fabio Quartararo wird auch in den nächsten beiden Jahren für Yamaha fahren. "Ich bin sehr zuversichtlich: Wir werden wieder gemeinsam an der Spitze sein", sagte der 24-Jährige am Freitag. Seit 2021 fährt Quartararo für das Werksteam und wurde in seiner Debütsaison bei den Japanern Weltmeister in der Königsklasse des Motorradrennsports. Seitdem ging es jedoch abwärts.