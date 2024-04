MotoGP-Spanien Grand Prix 2021: Márquez vs. Acosta und die Rückkehr des Rentners Pedrosa

Die Pressekonferenz des Spanien Grand Prix 2021 war kein gewöhnliches Treffen zwischen Fahrern und Journalisten. Unter den MotoGP-Piloten befand sich ein Moto3-Neuling, der bei seinem Debüt einen zweiten Platz und zwei Siege in seinen ersten drei Rennen erzielte. Marc Márquez war ebenfalls anwesend und warnte damals bereits, dass dieser Pedro Acosta eines der besonderen Talente ist, die nur selten auftauchen.

Heute teilen sich die beiden die Startaufstellung in der Königsklasse und werden im Fokus der vierten Saisonveranstaltung stehen, die an diesem Wochenende auf dem Ángel Nieto in Jerez stattfindet.

Márquez gegen Acosta: Ein Duell der Generationen

Das Duell zwischen Márquez und Acosta, das bereits in dieser Saison zu sehen war, vereint Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieses Sports. In Katar überholte der Neuling den achtfachen Champion im Rennen, verlor aber später Plätze, als seine Reifen nachließen. In Portimao trafen sie erneut aufeinander, wobei der zweifache Champion den Neuling überholte und seine Position festigte, um dann auch Bagnaia zu überholen und Dritter zu werden, was sein erstes Podium in der MotoGP markierte.

Die Herausforderungen in Jerez

Jetzt kommt Jerez, die moderne Kathedrale des internationalen Motorradsports, eine Strecke, auf der sowohl der Veteran als auch der Neuling bereits gewonnen haben und an diesem Wochenende ehrgeizige Ziele verfolgen. Márquez, der für das Gresini Racing Team fährt, muss sich von seinem Sturz in Austin erholen, als er in Führung lag. Probleme mit der Vorderbremse seines Motorrads führten zum Sturz. Nun will er sich beim Heimrennen rehabilitieren, wo er bereits drei Siege in der MotoGP (2014, 2018 und 2019) eingefahren hat.

Acosta: Der aufsteigende Stern

Acosta, der für das Red Bull GASGAS Tech3 Team fährt, kennt ebenfalls den Geschmack des Sieges beim Heimrennen. Bei seinem vierten Moto3-Rennen im Jahr 2021 gelang ihm dies und er wurde zum ersten Fahrer in der Geschichte, der in seinen ersten vier Rennen auf dem Podium stand. Jetzt wird er seine MotoGP-Premiere in Jerez feiern, nachdem er in seinen letzten beiden Rennen auf dem Podium gestanden hatte.

Die weiteren Highlights des Spanien Grand Prix

Ein weiterer Höhepunkt des Spanien Grand Prix ist die Titelverteidigung von Jorge Martín, der zum zweiten Mal in Folge die Führung innehat. Der Madrilene kam mit einem Vorsprung von 18 Punkten ins vorherige Rennen und verließ es mit einem Vorsprung von 21 Punkten auf Bastianini. Auch Maverick Viñales, der in guter Form ist, wird genau beobachtet. Viñales konnte in Austin einen Doppelsieg einfahren und ist momentan einer der schnellsten Fahrer auf der Strecke.

Die Rückkehr des 'Rentners' Pedrosa

Ein weiterer spannender Aspekt wird die Entwicklung von Dani Pedrosa sein, der nach seinem Rücktritt Ende 2018 zum Testfahrer von KTM wurde und bereits dreimal als Gastfahrer teilgenommen hat. Letztes Jahr in Jerez führte er das FP1 an, qualifizierte sich als Sechster für das Rennen und beendete das Rennen auf dem siebten Platz - beeindruckend für einen Fahrer, der fünf Jahre zuvor zurückgetreten war.

Die Situation in den unteren Klassen

In der Moto2 führt Sergio García nach seinem Sieg in Austin erstmals die Gesamtwertung an. In der Moto3 haben Holgado und Alonso nach nur drei Rennen einen beeindruckenden Vorsprung auf den Rest des Feldes erarbeitet. Zwischen den beiden besteht nur ein Abstand von zwei Punkten, aber der Dritte, Kelso, liegt bereits 37 Punkte zurück - eine enorme Lücke zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Es scheint, als würde dieser Abstand nur noch größer werden, da die beiden deutlich schneller sind als der Rest des Feldes.

