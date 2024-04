MotoGP: Vinales gewinnt erneut - Bagnaia in Nöten

Perfektes Rennwochenende für Maverick Vinales, schwieriger Saisonstart für Francesco Bagnaia - und ein bitterer Sturz von Marc Marquez: Der Ex-Weltmeister aus Spanien schied auf seiner Ducati beim dritten WM-Lauf der MotoGP in Austin/Texas in Führung liegend aus. Es gewann wie schon im Sprint am Samstag Marquez' Landsmann Vinales, Weltmeister Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) erreichte nach Platz acht im Sprint im Hauptrennen lediglich Rang fünf.

Vinales (Aprilia), der nach einem Patzer zu Rennbeginn weit zurückgefallen war, siegte auf dem Circuit of the Americas vor Rookie Pedro Acosta (Spanien/KTM) und Bagnaias Landsmann und Teamkollegen Enea Bastianini. Der weiterhin in der Meisterschaft führende Spanier Jorge Martin (Spanien/Ducati) wurde Vierter.

Vinales schreibt Geschichte

Vinales ist durch seinen Erfolg der erste Fahrer, der in der MotoGP für drei unterschiedliche Hersteller einen Grand Prix gewinnt (Suzuki, Yamaha, Aprilia).