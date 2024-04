Pedro Acosta: Der jüngste MotoGP-Stern auf dem Weg zur Legende

Pedro Acosta, der junge Spanier und zweimalige Weltmeister (Moto3 und Moto2), hat die MotoGP-Welt im Sturm erobert. Mit seinem dritten Platz in Portimao vor drei Wochen hat er bereits an seinem zweiten Rennwochenende erstmals das Podium der MotoGP erreicht.

Ein weiteres Podium beim Rennen an diesem Sonntag auf dem COTA-Kurs in Austin, Texas, würde den 19-Jährigen zum jüngsten Fahrer in der Geschichte machen, der zwei aufeinanderfolgende Podestplätze in der Königsklasse erreicht hat. Eine schwierige Aufgabe zweifellos, aber angesichts seiner bisherigen Leistungen durchaus in Reichweite.